Equivoci e Sangiovese Ecco ‘L’usterì di dù galètt’

Domenica alle 16.30 al teatro comunale di Predappio va in scena ‘L’usterì di dù galètt’, una commedia in dialetto romagnolo portata sul palco dalla ‘Cumpagnì dla Parochia di Carpena’. Gli attori si preparano a raccontare con umorismo e semplicità le vicende di equivoci e tradizioni locali, attirando il pubblico di tutta la zona.

S’intitola ‘L’usterì di dù galètt’ la commedia in dialetto romagnolo, in programma domenica alle 16.30 presso il teatro comunale di Predappio, presentata dalla ‘ Cumpagnì dla Parochia di Carpena ’. Si tratta di una brillante commedia dialettale che promette risate, ritmo e un autentico spaccato di vita popolare. "La vicenda – spiegano i promotori del Teatro delle Forchette – si svolge all’interno di un’osteria di un piccolo paese, luogo simbolo di incontri, confidenze, intrighi e discussioni. Qui si intrecciano le storie di amici indaffarati in mille progetti, di un padre e un figlio che tramano nell’ombra, di mogli pronte a brontolare e di un dottore che sembra non separarsi mai dal bicchiere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Domenica 8 febbraio al teatro comunale di Predappio torna la Cumpagnì dla Parochia di Carpena con “L'Usterì di dù Galètt”.

