Epstein voleva clonare bimbi partoriti dalle sue vittime Gates trema | Sono pentito

Da laverita.info 5 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’indagine sui file desecretati rivela dettagli sconvolgenti: Epstein voleva clonare bambini nati dalle sue vittime, e in Ucraina sarebbero già partiti i test. Gates si dice pentito, ma il suo nome ora finisce nel vortice di accuse e dubbi. La scoperta apre un nuovo capitolo inquietante sulla rete di potere e segreti che circonda queste figure.

Dai file desecretati spunta un progetto di eugenetica del pedofilo, con test già iniziati in Ucraina. L’ex moglie del fondatore di Microsoft: «Risponda di ciò che ha fatto». È difficile capire quanto di vero, verosimile o palesemente falso ci sia nel mare magnum di foto, email e video che circolano freneticamente online riguardo le attività illegali portate avanti da Jeffrey Epstein nella sua isola degli orrori ai Caraibi e nel suo Zorro Ranch in New Mexico, o nella villa di Palm Beach. Il Dipartimento di Giustizia americano (Doj), che ha diffuso i 3,5 milioni di file, che stanno facendo cadere più di una testa nell’élite progressista che frequentava il faccendiere, ha avvertito che il materiale appena pubblicato può contenere documenti «falsi o falsamente presentati». 🔗 Leggi su Laverita.info

Approfondimenti su Epstein Gates

