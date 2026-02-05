Epstein | Le competizioni europee non subiranno grandi cambiamenti

Questa mattina, Epstein ha confermato che le competizioni europee non subiranno grandi cambiamenti. Secondo lui, si continuerà a mantenere un equilibrio tra sport e interessi commerciali. Nessuna rivoluzione in vista, solo qualche aggiustamento per adattarsi alle nuove esigenze del calcio europeo.

Un quadro chiaro delle prospettive che guidano le competizioni europee, incentrato sull'equilibrio tra sport e logiche commerciali. Le parole emerse da un panel internazionale mostrano una scelta di fondo: preservare l'autenticità del calcio e definire un calendario che sostenga la crescita senza alterare l'identità delle competizioni. Il management UEFA ha chiarito che il processo attuale non è stato avviato per motivazioni puramente di marketing, ma per migliorare la dinamica sportiva delle gare. Autenticità e coerenza restano valori centrali, anche quando si valutano eventuali modifiche ai format.

La UEFA non ha intenzione di cambiare molto nelle prossime stagioni.

