Endrick incontenibile a Lione | arriva il quinto gol in cinque partite

Endrick continua a sorprendere a Lione. L’attaccante brasiliano, arrivato in prestito dal Real Madrid a gennaio, ha già segnato cinque gol in cinque partite. La sua presenza in campo si fa sentire: cinque partite, cinque gol e un assist. Il giovane talento sta guidando il Lione verso una seconda parte di stagione da protagonista.

Il Lione di Paulo Fonseca continua a brillare grazie a Endrick. L’attaccante brasiliano, arrivato in prestito in inverno dal Real Madrid, è il trascinatore dell’OL nella seconda parte di stagione: cinque presenze e sei partecipazioni ai gol, con cinque reti e un assist. Nell’ultima sfida contro il Laval ha firmato il 2-0 con una giocata di classe, tunnel all’avversario e conclusione potente, spingendo il Lione ai quarti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Endrick incontenibile a Lione: arriva il quinto gol in cinque partite Approfondimenti su Endrick RealMadrid Endrick è irriconoscibile dopo il prestito al Lione: ha cambiato la stagione in tre partite Dopo il prestito al Lione, Endrick si è distinto nelle prime tre partite, segnando la sua prima tripletta in Francia. Endrick brilla subito con il Lione: esordio da titolare con gol per il gioiellino in prestito dal Real Madrid. Cos’è successo – FOTO Endrick ha debuttato con il Lione, scendendo in campo da titolare e segnando il suo primo gol con la maglia del club francese. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Endrick’in Pavel Sulc ile gol sevinci: Lyon vs Brest Ultime notizie su Endrick RealMadrid Il Lione vince ancora, Fonseca preoccupato per Endrick: Pochi giocatori disponibiliSerata complicata, ma missione compiuta per l’Olympique Lione. Nei quarti di finale di Coupe de France, i rossoblù hanno avuto la meglio. tuttomercatoweb.com Quinto gol per Endrick col Lione. Decisivo col Laval: Mi chiedevo come avremmo segnatoAncora una volta decisivo, ancora una volta protagonista. Endrick continua a vivere un momento magico con la maglia dell’Olympique Lione: schierato. tuttomercatoweb.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.