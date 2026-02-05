Encomiati i carabinieri Mazza e Franco Siracusa per il ruolo svolto nella missione operativa

Il sindaco di Petronà, Dario Bolotta, ha deciso di premiare con un encomio i carabinieri Giuseppe Mazza e Antonio Franco Siracusa. Sono stati riconosciuti per il loro intervento durante un incendio molto grave che ha colpito il territorio del paese quest’estate.

Il sindaco di Petronà, Dario Bolotta, ha conferito un encomio solenne ai carabinieri Giuseppe Mazza e Antonio Franco Siracusa, due membri della Stazione Carabinieri di Petronà, in seguito a un episodio di incendio gravissimo avvenuto nel territorio del paese nel periodo estivo 2025. La cerimonia, tenutasi il 5 febbraio 2026 nella sala consiliare del Comune, è stata frequentata da oltre cento persone, tra cui il prefetto di Catanzaro, Castrese De Rosa, il comandante provinciale dei carabinieri di Catanzaro, Giovanni Pellegrino, e il capo della Compagnia di Sellia Marina, Giovanni Spadoni. L'evento è stato un tributo alla dedizione e all'operatività dei due militari, che hanno saputo fronteggiare, in tempi brevi, un incidente in grado di porre in pericolo la sicurezza e la vita dei cittadini.

