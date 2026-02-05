EMPACT 2026-2029 | Azioni Europee contro la Contraffazione e i Crimini sulla Proprietà Intellettuale

A l’Aja, trenta paesi europei e non, insieme alle agenzie europee Europol, Frontex, Cepol ed Euipo, si sono incontrati il 2 e 3 febbraio. L’obiettivo? coordinare le azioni contro la contraffazione e i crimini legati alla proprietà intellettuale. Due giorni di lavoro intenso, con l’intenzione di rafforzare la lotta a queste attività illegali che colpiscono aziende e consumatori.

Sotto i riflettori principalmente i prodotti agroalimentari e quelli per la cura della persona, i farmaci, i giocattoli, gli apparati tecnologici e l'abbigliamento. Anche in questo settore la Guardia di finanza continuerà a rivestire il primario ruolo di polizia economico-finanziaria per la lotta alla criminalità organizzata transnazionale, con il coordinamento dello S.C.I.P. - Servizio di Cooperazione Internazionale di Polizia del Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno e in stretta collaborazione con le altre Forze dell'Ordine.

