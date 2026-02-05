Emma Mackey | l’educazione politica del nuovo spettacolo di Hollywood

Emma Mackey si apre sul suo nuovo film a Londra. In un piccolo café, l’attrice parla del suo ruolo in *Ella McCay – Praticamente imperfetta*, il film di James L. che segna il suo debutto in una commedia hollywoodiana. Racconta di come questo progetto le abbia insegnato molto sulla politica e sull’educazione, portandola a riflettere su temi più grandi mentre si diverte sul set.

**Emma Mackey, il nuovo spettacolo di Hollywood: un’educazione politica in forma di commedia** A Londra, in un piccolo café all’inglese, Emma Mackey ha raccontato a un giornalista il suo rapporto con *Ella McCay – Praticamente imperfetta*, il film che l’ha visto protagonista in una commedia realizzata da James L. Brooks, uno dei pionieri della storia del cinema americano. La pellicola, che ha visto la partecipazione di Jamie Lee Curtis, Woody Harrelson, Albert Brooks, e che è stato distribuito direttamente su Disney+ in Italia il 5 febbraio 2026, non ha avuto successo al box-office negli Stati Uniti, dove è stato invece accolto da un pubblico poco entusiasta.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

