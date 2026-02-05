Eletti sindaco e giunta dei bambini a Bosisio Parini | Iniziativa dall' importante valore civico

La scuola primaria “Italo Calvino” di Bosisio Parini ha eletto il nuovo sindaco dei bambini. La cerimonia è stata il momento finale di un progetto che coinvolge tutto il plesso scolastico, dai ragazzi agli insegnanti. L’iniziativa ha un valore civico importante, dicono gli insegnanti, e ogni anno raccoglie con entusiasmo l’adesione di studenti e staff.

La scuola primaria "Italo Calvino" di Bosisio Parini ha proclamato il sindaco dei bambini, momento conclusivo di un progetto che, anno dopo anno, coinvolge con entusiasmo l'intero plesso scolastico: alunni, insegnanti e personale. L'iniziativa rappresenta un'importante esperienza di educazione alla cittadinanza attiva, che accompagna i bambini, fin dalle elementari, alla scoperta del funzionamento dell'Amministrazione comunale. Guidati dagli insegnanti, gli alunni intraprendono un percorso di conoscenza che consente loro di comprendere le diverse fasi della vita amministrativa, il valore delle istituzioni e il significato concreto della partecipazione democratica.

