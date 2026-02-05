eFootball Konami esaudisce il desiderio di tutti i fan | torna finalmente la Master League

Konami riporta la Master League nel suo gioco. Dopo anni di attese, la modalità storica torna in eFootball e i fan sono in fermento. L’annuncio è arrivato improvviso, lasciando tutti curiosi di scoprire come e quando potranno rivivere le emozioni di questa modalità amata.

L’annuncio è giunto da Konami nelle scorse ore come un fulmine a ciel sereno, dopo anni di attese e speranze i fan del caro vecchio Pes sono stati finalmente accontentati con l’inserimento della Master League in eFootball: vediamo in che modo sarà inserito e quando potremo finalmente giocare alla storica modalità del calcistico. I l punto di forza di ISS Pro Evolution prima e di Pes successivamente è stato sempre il gameplay in combinazione con la modalità Master League, un campionato virtuale che somiglia all’idea di SuperLega bloccata qualche anno fa dalla Uefa e che nei primi capitoli della simulazione calcistica di Konami era più che altro un obbligo. 🔗 Leggi su Esports247.it

