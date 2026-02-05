Edwards non basta la Virtus crolla con l’Asvel | gli highlights

La Virtus Bologna subisce una sconfitta pesante davanti al proprio pubblico contro l’Asvel. I bolognesi, che avevano iniziato bene, sono andati incontro a un secondo tempo difficile e hanno perso 70-80. Edwards ha cercato di tenere a galla la squadra, ma non è bastato. L’Asvel, ultimo in classifica, si è dimostrata più determinata e ha conquistato una vittoria importante in trasferta.

Brutto stop in Eurolega per la Virtus Bologna, che cade 70-80 in casa contro l’Asvel, ultimo in classifica. Nelle Vu Nere pesano le assenze di Diouf, Pajola e Morgan e non basta il solito Carsen Edwards, che chiude con 20 punti. Spicca la prestazione da 19 punti di Glynn Watson, che regala ai francesi la prima vittoria europea in trasferta della stagione. Guarda gli highlights. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Edwards non basta, la Virtus crolla con l’Asvel: gli highlights Approfondimenti su Virtus Bologna Edwards Virtus, che attacco! Edwards e Smailagic guidano la vittoria sull'Efes: gli highlights Bolmaro non basta, Milano crolla al Forum: gli highlights La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Virtus Bologna Edwards Argomenti discussi: Super Edwards non basta: 39 punti ma T'Wolves ko; Edwards non basta, la Virtus crolla con l’Asvel: gli highlights; Follia Virtus: spreca il +17 e si arrende a Trento. Coach Ivanovic: Concentrazione da piccola squadra; Eurolega, troppe assenze per la Virtus Bologna sconfitta in casa dall'Asvel (ultimo in classifica). EuroLega, 26ª giornata: tonfo Virtus! Edwards non basta, a Bologna passa l’AsvelVirtus e Asvel Villeurbanne si sfidano in una partita da vincere a tutti i costi per mantenere i sogni Playoffs di EuroLega per le V Nere. QUINTETTO ... basketinside.com Basket: Edwards mostruoso, ma alla Virtus non basta. Il Fenerbahce espugna Bologna in EurolegaPer la Virtus Bologna una sconfitta di misura che, però, fa capire quanto possa esserci margine per arrivare a prendere la zona play-in (perlomeno). oasport.it Lombardia Live 24. . ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Sorride la Juventus, Spalletti batte Mourinho 2-0 - L’Atalanta domina poi crolla, passa il Bilbao 3-2 - Non basta Edwards alla Virtus, a Bologna vince il Fenerbahce - Sinner facile con Duckworth, facebook Basket: non basta un epico Edwards da 35 punti, la Virtus Bologna deve cedere al Fenerbahce x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.