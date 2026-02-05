Eczacibasi sconfigge il Milano in una sfida al cardiopalma della Champions femminile

Questa sera il Eczacibasi ha vinto contro il Milano in una partita che ha tenuto tutti con il fiato sospeso. La sfida, valida per la fase a gironi della Champions femminile, si è conclusa con un risultato sorprendente, dopo un match ricco di emozioni e colpi di scena. Entrambe le squadre si sono date battaglia fino all’ultimo punto, ma alla fine è stata la formazione turca a spuntarla.

Una partita ricca di emozioni e con esiti imprevedibili ha caratterizzato l'ultima giornata della fase a gironi di champions league femminile, con la squadra di Milano che ha affrontato una formazione turca determinata a conquistare il prima possibile il passaggio ai quarti di finale. La sfida, durissima e combattuta su più livelli, ha offerto spunti di riflessione sul valore delle forze in campo e sull'importanza di ogni singolo punto nel contesto di una competizione di alto livello. Molto promettente il primo set, che ha visto le lombarde mostrare un livello di gioco elevato, con improvvise meraviglie come un attacco di seconda di Bosio e un muro implacabile di Danesi.

