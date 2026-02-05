Dopo settimane di rumors e voci di mercato, a gennaio l’Inter non ha fatto grandi acquisti. Il mercato si è chiuso ieri, ma già circolano le prime spiegazioni sui motivi di questa scelta. Restano molti interrogativi sui retroscena e sulle trattative che non sono andate in porto.

Il mercato invernale ha chiuso i battenti, ma restano filtrazioni e retroscena che illuminano le scelte dei club di vertice. In questa cornice, l'attenzione è stata catalizzata da Joao Cancelo, indicato come la soluzione ideale per potenziare la linea laterale e dare dinamismo alla fase offensiva, con un profilo capace di inserirsi velocemente in un contesto già rodato e competitivo. La lettura degli eventi suggerisce che Cancelo sarebbe stato il tassello chiave per rinforzare l'organico: un giocatore con esperienza in Serie A e conoscenza del clima tattico italiano, avendo indossato sia la maglia nerazzurra sia quella della Juventus.

© Mondosport24.com - Ecco perché il colpo di mercato dell'Inter si è fermato a gennaio

Il mercato di gennaio potrebbe portare Nkunku al Milan, rappresentando un rinforzo importante per la rosa.

Il mercato dell’Inter si complica ancora, questa volta per il tentativo di portare Jones in nerazzurro.

Così CAMBIA il Piano per il COLPO dell'Inter a gennaio

