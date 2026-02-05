Dopo mesi di attesa, il nuovo antistadio di Santarcangelo si avvicina alla fine. Mancano ancora poche cose da completare, come la tribunetta e la torre faro, ma una volta finiti i lavori e superati i collaudi, gli atleti potranno finalmente scendere in campo nel nuovo impianto. I lavori procedono spediti e presto ci saranno le prime partite ufficiali.

Mancano solo la tribunetta e la nuova torre faro. Una volta ultimati questi lavori e completati i collaudi si potrà scendere finalmente in campo nel nuovo antistadio di Santarcangelo. L’intervento, costato 1,2 milioni di euro, è in dirittura d’arrivo. E consegnerà al calcio santarcangiolese un impianto nuovo di zecca e omologato per i campionati fino alla Promozione. Nulla a che vedere insomma con il vecchio campo da calcio. Il nuovo antistadio "è dotato di manto sintetico di ultima generazione permeabile al 100%, con sistema di raccolta delle acque piovane – sottolinea la vicesindaca Michela Mussoni – L’obiettivo era quello di rispondere alla necessità di riqualificare un campo soggetto a un utilizzo intensivo e logorante, dove si svolgono gli allenamenti di tutte le squadre della società Young Santarcangelo (dal settore giovanile alla prima squadra), con soluzioni in grado di garantire la qualità e la durabilità del terreno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ecco il nuovo antistadio: "Sarà un gioiello"

