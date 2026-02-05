Ecco come lo Stato amico di Meloni risparmia sui poveri

Le politiche sociali adottate dal governo Meloni hanno effetti concreti sulla vita delle persone in difficoltà. Basta guardare i numeri e le testimonianze per capire che i tagli e le scelte fatte finora stanno riducendo i servizi e aumentando le difficoltà per chi già vive in povertà. La realtà quotidiana dei cittadini si scontra con le parole ufficiali della presidente del Consiglio, che spesso dipinge un quadro diverso.

Contropelo In un discorso all’Inps la premier ha parlato di una «nuova protezione sociale» che però esclude milioni di indigenti Contropelo In un discorso all’Inps la premier ha parlato di una «nuova protezione sociale» che però esclude milioni di indigenti Bisogna passare a contropelo le dichiarazioni ufficiali di Giorgia Meloni per rintracciare gli effetti reali delle politiche sociali sulle povertà decise dal suo governo. Ieri, in un messaggio alla «La forza dei valori», una conferenza della dirigenza Inps tenuta a Roma, la presidente del Consiglio ha rilanciato uno dei suoi ritornelli: la lotta contro «una visione meramente assistenzialista» del Welfare e la promozione «dell’inclusione sociale e lavorativa». 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Ecco come lo «Stato amico» di Meloni risparmia sui poveri Approfondimenti su Stato Amico Ecco lo Stato autoritario di Meloni: mano libera ai poliziotti e diritti rispettati solo se non sei straniero Il recente pacchetto sicurezza annunciato dal governo Meloni prevede misure che rafforzano le competenze delle forze di polizia, con particolare attenzione alle questioni di ordine pubblico. Inps, Meloni: «Volto di uno Stato amico. Per i fragili inclusione sociale, non assistenzialismo» La premier Meloni ha parlato di Inps come di un “volto di uno Stato amico”. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Stato Amico Argomenti discussi: Olimpiadi Milano-Cortina. Ecco come verranno spesi 450 milioni di euro delle paralimpiadi; Ecco come il tumore insegna a rigenerare il tessuto nervoso; Ecco come la difesa passa dalle materie prime e la supply chain; Ecco come valutare la qualità della frutta già al ricevimento. Liste d’attesa. Dopo le polemiche torna il sereno. Pronto il nuovo Dpcm sui poteri sostitutivi del Ministero: ecco come lo Stato interverrà sulle Regioni inadempienti. La bozzaDopo un anno dall’approvazione del decreto e le polemiche tra Governo e Regioni è pronta la nuova bozza che regolerà l’esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Ministero della Salute nei ... quotidianosanita.it Dallo stadio al PIL. Ecco come lo sport sta riscrivendo l'economia mondialeEntro il 2030 si prevede che questo mercato raggiungerà 3,7 trilioni di dollari, con un tasso di crescita annuo a due cifre rispetto al 7% dell’ultimo decennio. Il report del WEF 2026. msn.com Vittorio Gucci. . Oggi è venuto a trovarmi il mio amico @donato_decaprio è stato bravo a smashare secondo voi facebook Meloni: "Inps colonna portante del welfare, volto di uno Stato amico" x.com

