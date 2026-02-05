Ecco Casa Italia | Sky prepara la copertura editoriale per Milano Cortina

Sky ha annunciato che seguirà da vicino i Giochi di Milano Cortina, con una copertura completa. Dalla giornata di venerdì 6 febbraio fino al 22, la rete trasmetterà notizie, commenti, highlights e invierà i propri giornalisti nelle varie sedi di gara. Ogni giorno, gli spettatori potranno seguire gli aggiornamenti in diretta, con immagini e approfondimenti su tutte le discipline olimpiche.

Sky Sport si prepara per Milano Cortina 2026 con una speciale copertura editoriale che comprende news, commenti, highlights, studi e approfondimenti per i Giochi Olimpici Invernali: a partire da venerdì 6 e fino a domenica 22 febbraio, aggiornamenti continui su tutte le gare e edizioni dedicate all’approfondimento su Sky Sport 24 e in streaming su NOW. Ogni giorno - alle 10, alle 15.30, alle 19 e alle 24 - verranno realizzati in uno studio tutto nuovo quattro ampi spazi di approfondimento all’interno del telegiornale denominati “Casa Italia”. Una copertura live speciale che si estende alle venues di gara, per essere sempre aggiornati e vivere quotidianamente l’atmosfera dei Giochi con la qualità di Sky Sport. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

La Triennale di Milano si conferma hub di cultura e gastronomia d’eccellenza con le proposte di T’A Milano e Terrazza Triennale, preparandosi a ospitare Casa Italia per le prossime Olimpiadi invernali facebook

Le Casa Italia di Milano e Cortina per le Olimpiadi Invernali 2026 si trovano in due spazi culturali: due musei diffusi. La scelta di declinare un unico tema in tre luoghi diversi consente di evitare l’effetto padiglione e di lavorare invece per relazioni x.com