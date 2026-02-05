Eccitazione a destra

Da ilfattoquotidiano.it 5 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’atmosfera nella maggioranza si surriscalda. I membri di destra si scambiano battute e accuse sulla legge sulla sicurezza. Meloni insiste sulla fermezza, mentre altri chiedono di rivedere alcuni punti. Nelle piazze, i toni sono ancora più accesi, tra proteste e manifestazioni di solidarietà. La tensione si fa sentire, e il dibattito si sposta sempre più sui metodi e le parole da usare.

Sulle liste d’attesa Gabanelli dà i numeri ma non le cause. Io dico: la sinistra ha ‘bombardato’ la sanità Denunciato per reati legati alla caccia, consigliere regionale di FdI deposita mozione per riaprire i roccoli (vietati dalla legge) Vannacci attacca Salvini: “È lui il traditore. Su armi a Kiev e legge Fornero si mette in posizione prona” Decreto Sicurezza, Mantovano da Mattarella. Dopo i rilievi del Colle il governo modifica la bozza Le 15 norme in 6 anni per dare soldi ai Giochi: altro che "low cost" e "dell'autonomia", così Roma ha foraggiato Milano-Cortina Il primo intervento a soli 6 mesi dall'assegnazione: vale un miliardo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

eccitazione a destra

© Ilfattoquotidiano.it - Eccitazione a destra

Approfondimenti su Meloni Sicurezza

Giaretta (ds Pafos) verso la sfida di Champions League con la Juventus: «Sarà un evento enorme. Ha creato eccitazione ovunque, in città e non solo»

Ue: europarlametari Avs, 'destra distrugge sostenibilità con estrema destra'

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Frontline Medic Basic Workflow Tutorial

Video Frontline Medic Basic Workflow Tutorial

Ultime notizie su Meloni Sicurezza

Argomenti discussi: Vannacci, dopo lo strappo il generale diventerà l'idolo della sinistra | Libero Quotidiano.it; Vannacci dopo lo strappo il generale diventerà l' idolo della sinistra.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.