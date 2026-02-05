Questa mattina a Roma si è scatenata una polemica sulla foto della polizia che mostrava il volto di Giorgia Meloni in basilica. In molti si sono chiesti se fosse davvero lei o meno, ma alla fine l’unico fatto certo è che la foto è stata cancellata. La confusione ha suscitato imbarazzo e qualche sorriso tra chi ha seguito la vicenda.

- Era o non era il volto di Giorgia Meloni in basilica a Roma? Ma chi se ne frega: il grande errore è stato cancellarlo. La cosa migliore sarebbe stata mettere un bel biglietto all’ingresso, trasformarlo in attrazione turistica e finanziarci opere di carità per i poveri o il restauro di qualche altra chiesa. Ma niente, siamo troppo perbenisti. - Leggo di questa polemica sulla fotografia che la polizia italiana avrebbe diffuso dopo gli scontri di Torino, in cui si vede l’agente pestato da Askatasuna che viene difeso da un collega. Embè? Ma anche fosse? Non hanno mica usato quella foto per accusare qualcuno: hanno semplicemente rilanciato un messaggio del tipo “noi siamo fratelli, ci aiutiamo tra noi, siamo dalla vostra parte”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - È stato imbarazzante (per Gruber), la farsa sulla foto della polizia e Meloni: quindi, oggi…

Oggi, Le Monde ha pubblicato un approfondimento su Jordan Bardella, leader del Rassemblement National, e la sua possibile alleanza con un’erede dei Borbone.

In questi ultimi giorni, le interviste e i dibattiti trasmessi su La7 hanno evidenziato un certo intreccio tra giornalisti e conduttori, con scambi e passaggi di parola tra figure come Giovanni Floris, Lilli Gruber, Giannini, Augias e Mentana.

