E’ scomparso Vittorio Picchiotti una vita per la comunità e i cantieri Mancherà il suo sguardo dolce e attento

È scomparso Vittorio Picchiotti, un uomo che ha dedicato la vita alla comunità e ai cantieri di Limite. La sua morte lascia un vuoto, mancherà il suo sguardo dolce e attento. I suoi amici ricordano come fosse sempre presente, pronto ad aiutare e a lavorare per il bene comune. La comunità si stringe intorno alla famiglia in questo momento di dolore.

Capraia e Limite (Firenze), 5 febbraio 2026 – I capelli solo dal parrucchiere di Limite, la benzina dall’amico Chiarugi, ovviamente a Limite. E la domenica, immancabile sulla tavola, il bronchè del Ramazzotti. In testa, come un segno distintivo, il cappellino del Cna - Cantiere Navale Arno, che è stato l’estensione di sè. Abitava a Empoli, Vittorio Picchiotti, ma nel cuore è rimasto un limitese doc. Un legame profondo lo ha tenuto stretto al paese che ha dato i natali alla nautica da diporto e che lui ha rappresentato con discrezione e orgoglio per tutta la vita. Picchiotti si è spento a 95 anni nella sua casa di Empoli, circondato dall’affetto dei suoi cari. 🔗 Leggi su Lanazione.it

