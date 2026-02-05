È scaduto il New Start il trattato nucleare tra USA e Russia | cosa cambia per la sicurezza globale

L’accordo nucleare tra Usa e Russia, noto come New Start, è scaduto. Da oggi, le due potenze non hanno più limiti ufficiali alle loro testate nucleari, rischiando di aumentare le tensioni internazionali. Non ci sono ancora segnali di rinnovo, e questo potrebbe portare a un peggioramento della sicurezza globale. La questione rimane aperta, mentre gli esperti cercano di capire quali saranno le mosse successive di Mosca e Washington.

Giovedì scade il trattato tra Usa e Russia, e le due superpotenze non avranno più limiti alle armi nucleari.

Il 5 febbraio 2026, il Trattato New Start finirà ufficialmente.

