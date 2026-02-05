È morto Guglielmo Gatti, l’uomo condannato per l’omicidio degli zii trovato al Passo del Vivione. La notizia si conosce solo ora, a tre anni dalla sua morte nel carcere di Opera. Nessuno aveva comunicato nulla, nemmeno il suo avvocato. La sua scomparsa passa in sordina, senza annunci ufficiali.

© Ecodibergamo.it - È morto Guglielmo Gatti, l’assassino degli zii ritrovati al Passo del Vivione

Guglielmo Gatti è morto in cella a Milano, dove stava scontando l’ergastolo per aver ucciso e smembrato gli zii nel 2005.

Guglielmo Gatti, condannato per aver ucciso e smembrato i suoi zii, è morto in carcere nel 2023.

