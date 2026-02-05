È morto Cesare Castellotti per 90° Minuto ha raccontato Juventus e Torino | lutto nel giornalismo

È morto Cesare Castellotti, la voce storica di 90° Minuto. Per decenni ha seguito Juventus e Torino, portando alle tv un modo di raccontare il calcio fatto di stile, ironia e misura. La sua scomparsa lascia un vuoto nel giornalismo sportivo italiano, dove il suo stile rimane un esempio.

