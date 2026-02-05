E Mattarella ospita il Festival al Quirinale

Questa mattina al Quirinale il presidente Sergio Mattarella riceve i protagonisti di Sanremo. Carlo Conti, Laura Pausini e i 30 Big in gara sono arrivati per la prima volta nel palazzo presidenziale, dove hanno incontrato il presidente. La visita segna un momento speciale per il Festival, che si prepara a partire ufficialmente.

Venerdì 13 febbraio le porte del Quirinale si schiuderanno per la prima volta per i protagonisti di Sanremo: il direttore artistico e conduttore Carlo Conti, la co-conduttrice Laura Pausini e i 30 Big in gara al Festival saranno ricevuti dal presidente Sergio Mattarella. "È ovviamente una gioia immensa, un grande onore e una grande emozione", sorride Carlo Conti annunciando l'evento in un video su Instagram. La cerimonia del 13 febbraio, suggestivamente "anticipata" dal film La grazia di Sorrentino in cui il presidente della Repubblica, interpretato da Toni Servillo, dopo aver rappato sulle note di Le bimbe piangono di Guè lo riceve al Quirinale, sarà una sorta di augurio speciale, alla vigilia dell'edizione numero 76, in programma all'Ariston dal 24 al 28 febbraio.

