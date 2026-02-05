È davvero il momento d' oro dell' oro? Ecco come funziona il mercato del metallo prezioso in Friuli

Nell'ultimo periodo, il prezzo dell'oro ha toccato livelli mai visti prima. Molti investitori e appassionati si chiedono se sia il momento giusto per comprare o vendere. In Friuli, il mercato del metallo prezioso si muove con una forte attenzione, mentre i prezzi continuano a salire. La corsa dell’oro sembra non fermarsi e tutti osservano con attenzione gli sviluppi.

Intramontabile, onnipresente, senza tempo: l'oro è il bene rifugio per eccellenza e, negli ultimi mesi, ha raggiunto un nuovo record. Il suo prezzo ha superato i 5mila dollari per oncia troy (l'unità di misura di riferimento per i metalli preziosi). Questo significa che un grammo di oro.🔗 Leggi su Udinetoday.it

L’oro rappresenta da sempre un rifugio sicuro per gli investitori, specialmente in periodi di instabilità economica.

Il prezzo dell’oro in Italia sta salendo velocemente.

