E comincia la maratona olimpica di film imperdibili da Agata Christian - Delitto sulle nevi a Chopin Notturno a Parigi

E’ partita la maratona di film imperdibili, tra Agata Christian e Chopin. Si parte con “Delitto sulle nevi” e “Notturno a Parigi”. Christian Agata, il noto criminologo, si diverte a commentare con il suo solito sarcasmo. La sua presenza rende più vivaci queste giornate di cinema, tra risate e analisi rapide.

Che fou rire con Christian Agata, celebre criminologo dal sarcasmo affilato e dall'intuito infallibile, viene invitato da Cullman, magnati dei giochi da tavolo, a trascorrere un fine settimana sulla neve nella loro lussuosa residenza in montagna. Lo scopo? Prestare volto e fama al rilancio di Crime Castle, il celebre gioco che ha reso la famiglia famosa in tutto il mondo. Ma quella che doveva essere una tranquilla operazione promozionale da trasformare presto in un vero caso da risolvere. Quando Carlo Cullman, patriarca della famiglia, annuncia di voler bloccare la cessione dell'azienda a una start-up aggressiva, i nervi saltano.

