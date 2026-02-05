È andato via Ultimo e Jacqueline l’ultimo gossip è pesantissimo

Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo si sono lasciati. La notizia fa il giro del gossip e lascia tutti senza parole. Da settimane si parlava di tensioni tra i due, e ora le voci trovano conferma: l’artista e la sua compagna si sono separati. Nessun commento ufficiale, ma i fan già si chiedono cosa sia successo e come andrà avanti la vita di Ultimo senza Jacqueline.

Da qualche tempo il mondo del gossip osserva con attenzione i movimenti di Ultimo e della sua compagna Jacqueline Luna Di Giacomo, cercando di leggere tra le righe segnali di un equilibrio che, secondo le voci, non sarebbe più così solido. Piccoli indizi, silenzi social e presunte distanze hanno alimentato racconti mai confermati, ma capaci di tenere accesi i riflettori su una delle coppie più seguite degli ultimi anni. Le indiscrezioni parlano di un periodo complesso, di scelte ponderate e di una necessità, per il cantante, di rallentare e rimettere ordine. In questo quadro si inserisce un viaggio che non avrebbe nulla di improvvisato e che viene descritto come funzionale a ritrovare "concentrazione e serenità" dopo mesi vissuti sotto pressione.

