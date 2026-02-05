Due vite salvate durante il Capodanno | premiati i Falchi di Pronto Intervento

Durante i festeggiamenti di Capodanno, i Falchi di Pronto Intervento sono intervenuti due volte e hanno salvato due vite. Le operazioni sono state rapide e decisive, evitando il peggio in città caotica e piena di festeggiamenti. La presenza di questi volontari si è rivelata fondamentale durante la notte di festa.

Mentre in città c'erano i festeggiamenti per la notte di Capodanno, un loro doppio intervento ha permesso di salvare la vita a due persone. Parliamo dei volontari dei Falchi di Pronto Intervento che il sindaco di Fondi, Beniamino Maschietto, ha voluto premiare proprio per aver "contribuito a salvare due vite durante la notte di San Silvestro".

