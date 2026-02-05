Due nuovi PLE WWE in Arabia Saudita nel 2026

La WWE annuncia due nuovi eventi PLE in Arabia Saudita nel 2026. La compagnia punta a rafforzare la sua presenza in Medio Oriente con due grandi show che si aggiungono al calendario già fittissimo. La decisione arriva in un momento di crescita continua, con l’obiettivo di portare più spettatori e visibilità nella regione. I dettagli sulle date e i wrestler coinvolti devono ancora arrivare, ma i fan sono già in fermento.

Il calendario WWE 2026 si concentra su un'espansione globale accelerata, guidata da una gestione che punta a consolidare la presenza della compagnia in mercati chiave come il Medio Oriente e oltre. L'attenzione resta focalizzata sui grandi eventi internazionali, con una strategia che mira a rafforzare le attività in Arabia Saudita e a mantenere alta la diffusione globale della programmazione. La Royal Rumble di Riyad del 31 gennaio segna un traguardo storico, essendo la prima edizione disputata al di fuori del Nord America. Le premure della dirigenza si orientano ora verso ulteriori appuntamenti sauditi entro la fine dell'anno, in linea con la strategia di utilizzare due Premium Live Event in terra saudita oltre al Rumble straordinario.

