Driscoll visita Fanano | le immagini dal posto di riferimento della manifestazione

Nel cuore della notte del 4 febbraio, Daniel Driscoll si è presentato a sorpresa a Fanano, un paese della regione marchigiana. Ha partecipato alle cerimonie per ricordare i 81 anni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, dopo una giornata di celebrazioni dedicate alla liberazione dell’Appennino. La visita del segretario dell’esercito di Donald Trump ha attirato l’attenzione di tutti, con immagini che mostrano il suo coinvolgimento diretto nel posto di riferimento della manifestazione.

Nel cuore della notte del 4 febbraio 2026, al termine di una giornata di celebrazioni dedicate alla liberazione dell'Appennino, Daniel Driscoll, segretario dell'esercito di Donald Trump, ha effettuato una visita sorpresa a Fanano, un paese storico della regione marchigiana, per partecipare alle cerimonie commemorative dei 81 anni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. La sua presenza, accompagnata da militari americani ed una delegazione brasiliana, è stata un evento significativo per il piccolo borgo, che nel 2026 ha celebrato il suo ruolo come luogo di memoria e ricordo della guerra.

