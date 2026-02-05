Draper ritorna da cinque mesi di infortunio e vince subito nella Coppa Davis

Jack Draper torna in campo dopo cinque mesi di stop forzato. A Oslo, nel primo match del primo turno di qualificazione della Coppa Davis 2026, il giovane britannico ha subito dimostrato di essere in forma, vincendo la partita e lasciando alle spalle l’infortunio al braccio. La sua ripresa è stata accolta con entusiasmo da tifosi e addetti ai lavori.

**Jack Draper ritorna da cinque mesi di infortunio e vinca subito nella Coppa Davis** A Oslo, in Norvegia, nel corso del primo match del primo round di qualificazione della Coppa Davis 2026, Jack Draper è tornato in campo dopo un'assenza di cinque mesi, causata da un infortunio al braccio. Con un'ampia vittoria su Viktor Durasovic, 6-2 6-2, la Gran Bretagna si è imposta con un vantaggio di 1-0 sulle squadre del Nord. Il giovane inglese, n. 4 del mondo, ha dimostrato che è pronto per tornare a giocare a livelli alti, anche con il braccio protetto da una fascia compressiva. Il match, che ha richiesto soltanto un'ora di gioco, è stato una dimostrazione di forza e precisione.

