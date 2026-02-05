Dovete andare via non ci rompete il ca**o | aggressione contro una troupe di Striscia la notizia il cameramen spinto in acqua – IL VIDEO

Una troupe di “Striscia la Notizia” è stata aggredita a Cirò Marina, in provincia di Crotone. Durante le riprese, alcuni residenti hanno urlato di andarsene e li hanno spinti, facendo finire il cameraman in acqua. La scena è stata ripresa in un video che sta facendo il giro sui social. La polizia sta cercando di capire chi siano le persone coinvolte e cosa abbia scatenato questa reazione.

A Cirò Marina, in provincia di Crotone, una troupe di “Striscia la notizia” ha vissuto momenti di paura. Un gruppo di pescatori ha accerchiato e aggredito l’inviato Michele Macrì e il cameramen che si trovavano nella zona del porto per documentare il business illegale legato alla pesca del bianchetto (un piccolo pesce la cui pesca è vietata). Mentre Macrì spiegava le leggi violate dai pescatori, un gruppo di persone ha aggredito la troupe. Ad avere la peggio è stato il cameramen, che è stato scaraventato in mare insieme all’attrezzatura di ripresa. Macrì stava documentando il sistema illegale, che si basa sulla vendita porta a porta della specie protetta, pescata attraverso l’uso di reti a strascico. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

