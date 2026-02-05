Dove si trova l'incantevole chiesa d'oro | è come entrare in una gigantesca pepita preziosa

Entrano in pochi e restano senza parole davanti al Tempio d'Oro. La sua facciata brilla di un colore dorato intenso, e i visitatori si lasciano catturare dalla bellezza di un edificio che sembra una pepita gigante. I piani superiori sono completamente rivestiti da 750 chili di oro puro, rendendo il luogo uno dei più riconoscibili al mondo. È un capolavoro di architettura e fede, che ogni giorno attira pellegrini e turisti da ogni parte.

Il Tempio d'Oro indiano è un luogo di culto famoso in tutto il mondo. Ha un'architettura unica: i piani superiori sono ricoperti da 750 chili di oro puro.

