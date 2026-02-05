Dopo l'inchiesta sull'urbanistica il Comune di Milano blocca un grattacielo di 93 metri | cos'è successo

Il Comune di Milano ha deciso di fermare i lavori per un grattacielo di 93 metri previsto nel centro della città. La decisione arriva dopo un’inchiesta sull’urbanistica, che ha sollevato dubbi sulle autorizzazioni e sui permessi rilasciati. La costruzione, che avrebbe preso il posto dell’hotel Michelangelo, si ferma in attesa di ulteriori verifiche e chiarimenti. La città si prepara a un confronto su come gestire le nuove costruzioni nel centro storico.

