Dopo aver nominato Jerome Powell alla guida della Federal Reserve, ora Donald Trump punta a spingere Lisa Cook al Consiglio della Fed. La mossa rischia di scatenare una dura battaglia politica, perché la sua conferma potrebbe cambiare gli equilibri di potere. Trump sa che per rimuoverla si gioca molto, anche perché Cook è considerata una candidata con posizioni diverse rispetto ai suoi. La partita si gioca sul filo del rasoio, tra aspettative di influenza e resistenze interne.

Nel disegno di iper-presidenzializzazione degli Stati Uniti, un ruolo significativo è giocato dall’ art. 2 della Costituzione: “Del potere esecutivo sarà investito un Presidente degli Stati Uniti d’America”. Diversamente da quanto accade in altri Paesi, come da noi, quello che chiameremmo il governo non ha una natura collegiale, ma è tutto in una sola persona. Il Presidente, da solo, è tutto il potere esecutivo. Una lettura che estremizza questa scelta costituzionale è stata adottata, nel passato, per giustificare espansioni del ruolo presidenziale, ed oggi torna per la strategia predatoria di Trump. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Dopo Jerome Powell, tocca a Lisa Cook: perché, per rimuoverla, Trump si gioca molto

Approfondimenti su Jerome Powell Lisa Cook

La Corte Suprema degli Stati Uniti ha mostrato un atteggiamento scettico nei confronti della richiesta di Donald Trump di rimuovere la governatrice della Fed Lisa Cook.

Un’indagine penale contro Jerome Powell, presidente della Federal Reserve, ha aperto un fronte di tensione tra l’istituzione e l’amministrazione americana.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Jerome Powell Lisa Cook

Argomenti discussi: Fed, Powell non tocca i tassi. E lascia intravedere un atteggiamento più cauto; La Fed non tocca i tassi, Powell sfida la Casa Bianca; Dollaro tocca i minimi dal 2022, Trump: Fantastico. Ecco le ragioni; Borse 28 gennaio | Milano chiude in calo, a Wall Street l'S&P 500 tocca i 7 mila punti per la prima volta.

La Fed non tocca i tassi, Powell sfida la Casa BiancaLa banca centrale prudente. Non perderemo l’indipendenza Wall Street, l’S&P sfonda quota 7.000 prima di ripiegare ... repubblica.it

Fed, Powell non tocca i tassi. E lascia intravedere un atteggiamento più cautoDopo tre tagli consecutivi, la Federal Reserve ha scelto la cautela ignorando le pressioni della Casa Bianca. Tra tensioni internazionali e attacchi diretti all’indipendenza dell’istituto centrale, co ... focusrisparmio.com

Il profilo del prescelto di Donald Trump per il dopo Jerome Powell: ecco perché alla fine il tycoon ha optato per una figura lontana dalla galassia MAGA Di Valentina Onori #30gennaio x.com

Il biglietto verde scende ai livelli più bassi dal 2022 dopo che il presidente Usa ha liquidato come “positiva” la sua debolezza. L’euro supera quota 1,20 dollari, sterlina e yen si rafforzano. I mercati guardano ora alla Fed e alle prossime mosse di Jerome Powel facebook