Donna scomparsa da giorni a Sulmona trovata l’auto | indagini in corso

A Sulmona, dopo giorni di silenzio, la polizia ha ritrovato l'auto di una donna di 48 anni scomparsa da oltre una settimana. La Procura ha aperto un fascicolo e ora le forze dell’ordine cercano di capire cosa sia successo. La donna non si fa vedere da lunedì 30 gennaio, e le ricerche sono intense.

L'Aquila - Nessuna notizia dal 30 gennaio di una 48enne residente a Sulmona: la Procura apre un fascicolo e affida le ricerche alla polizia. Cresce la preoccupazione a Sulmona per la scomparsa di una donna di 48 anni, di cui non si hanno più notizie dallo scorso 30 gennaio. Si tratta di Mary D'Artista, impiegata in una Rsa, sparita improvvisamente senza lasciare tracce né fornire spiegazioni ai familiari o ai colleghi di lavoro. A far scattare l'allarme sono stati proprio i parenti, che da giorni non riescono a mettersi in contatto con lei. Dai primi accertamenti non emergerebbero movimenti telefonici, accessi informatici o altre attività riconducibili alla donna, un elemento che ha rafforzato i timori e portato all'attivazione delle procedure ufficiali di ricerca.

