Don Scaggiante ' muro' del parroco di via Piave per proteggere il patronato da vandali tossicodipendenti e sbandati | Blindo gli ingressi

Don Scaggiante ha deciso di mettere un “muro” intorno al patronato di via Piave a Mestre. La sua intenzione è proteggere il luogo da vandali, tossicodipendenti e sbandati che spesso infestano l’area. Ogni giorno, volontari e cittadini passano ore a pulire, ma nel giro di poco tutto torna come prima: stagnole, lattine, cicche e siringhe riempiono di nuovo gli spazi. Il parroco ha spiegato di aver scelto di blindare gli ingressi per cercare di arginare il problema e mantenere il patron

MESTRE - Ogni giorno puliscono ma, nel giro di un'ora o poco più, tutto ritorna come prima, fra stagnole, immondizia, lattine, cicche e siringhe. Ma l'altro giorno, poco dopo le 15, uno sbandato che poco prima si stava bucando davanti all'ingresso del patronato, è entrato all'interno seguendo un gruppo di anziane che si era ritrovato lì per fare quattro chiacchiere e fare una partita a carte. «Non puoi entrare, esci» ha azzardato una delle signore, e in un istante l'uomo ha iniziato ad inveire contro di loro per poi, fortunatamente, uscire autonomamente. «Ma non è stata una bella esperienza per queste signore» racconta don Marco Scaggiante, parroco della chiesa di S.

