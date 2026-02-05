Don Matteo 15 | le anticipazioni trama e cast della quinta puntata

Questa sera su Rai 1 va in onda la quinta puntata di Don Matteo 15, la nuova stagione della fiction con Raoul Bova e Nino Frassica. Dopo le prime quattro puntate, i fan sono già in attesa di scoprire come si svilupperanno gli episodi e quali misteri sveleranno i protagonisti. La serie continua ad appassionare il pubblico con le sue storie e i personaggi ormai familiari.

, 5 febbraio. Questa sera, giovedì 5 febbraio 2026, su Rai 1 va in onda in prima visione la quinta puntata di Don Matteo 15, la nuova stagione della popolare fiction con Raoul Bova e Nino Frassica. Non mancheranno le novità nel cast e le guest star. In tutto sono previste 10 prime serate. Vediamo le anticipazioni e la trama della puntata di oggi. Anticipazioni e trama. Suor Costanza, zia di Caterina, arriva a Spoleto convinta che la nipote sia ancora una novizia ma la verità potrebbe farle male. La Marescialla chiede l'aiuto di Cecchini che mette in piedi un'improbabile messinscena per nascondere la verità alla zia.

