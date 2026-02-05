Don Andrea Santoro vent’anni fa la morte in Turchia

Vent’anni fa, in Turchia, uccisero il sacerdote italiano Don Andrea Santoro. La sua morte rimane un episodio che ha segnato la comunità, e oggi, per il ventennale, il cardinale Baldo Reina ha celebrato una messa nella parrocchia che conserva le sue spoglie. La cerimonia ha attirato molti fedeli, che si sono ritrovati per ricordare il sacerdote e la sua testimonianza di fede.

Vent'anni fa l'assassinio del sacerdote fidei donum in Turchia. Per il ventennale il cardinale vicario di Roma Baldo Reina presiede la messa nella parrocchia che ne custodisce le spoglie.

