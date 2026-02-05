Dominik Fischnaller si conferma il più veloce nella terza prova del singolo di slittino

Dominik Fischnaller si conferma il più rapido nella terza prova del singolo di slittino, portando a casa un risultato che rafforza la sua posizione in vista delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La gara si è svolta oggi con alcuni sorpassi e tempi molto serrati tra gli atleti in corsa. Fischnaller ha dimostrato di essere in forma e pronto a puntare alle medaglie.

Arrivano conferme importanti anche dalla terza prova del singolo maschile valevole per i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Sul tracciato ampezzano, intitolato a Eugenio Monti, infatti, Dominik Fischnaller ha ribadito quanto di buono fatto vedere ieri chiudendo in prima posizione con il tempo di 53.923, comunque più lento del 53.491 messo a segno nel secondo test. Alle sue spalle l’austriaco Jonas Mueller in 53.940 a soli 17 millesimi, quindi in terza posizione il suo connazionale Wolfgang Kindl in 53.972 a 49 millesimi. Quarta posizione per il tedesco Felix Loch in 54.092 a 169 millesimi, quinta per il lettone Kristers Aparjods in 54. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dominik Fischnaller si conferma il più veloce nella terza prova del singolo di slittino Approfondimenti su Fischnaller Italia LIVE Slittino, Prove singolo maschile Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Mueller il più veloce nella prima manche, vicini Fischnaller e Felderer Questa sera le prove di slittino singolo maschile a Milano sono partite con Mueller che ha fatto segnare il miglior tempo nella prima manche. Dominik Fischnaller in testa nella seconda prova olimpica di slittino. Leon Felderer ancora velocissimo Dominik Fischnaller conquista la testa nella seconda prova cronometrata di slittino a Cortina. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Fischnaller Italia Argomenti discussi: Live blog di Milano Cortina 2026 - Aggiornamenti in diretta e ultime notizie dalle Olimpiadi; Milano-Cortina, l'Italia si presenta col blocco del Trentino Alto Adige: da Amos Mosaner a Dorothea Wierer, ecco la carica degli 88; Milano-Cortina 2026: 109 azzurri convocati nelle discipline FISI. Trentino protagonista tra le convocazioni; LIVE Slittino Prove singolo maschile Olimpiadi 2026 in DIRETTA | Fischnaller svetta nella seconda manche bene Felderer. Slittino: Fischnaller domina le prove a CortinaDominik Fischnaller ha dimostrato subito un'ottima forma nelle prime due sessioni di allenamento del singolo maschile, tenutesi allo Sliding Centre di Cortina d’Ampezzo. Nella prima discesa, l'atleta ... it.blastingnews.com Milano Cortina: slittino, Fischnaller subito veloce allo Sliding Centre(ANSA) - CORTINA D'AMPEZZO, 04 FEB - Lo slittinista azzurro Dominik Fischnaller subito in evidenza nelle prime due sessioni di allenamento del singolo maschile, svoltesi al Cortina Sliding Centre. Nel ... tuttosport.com CHI BEN COMINCIA… Dominik Fischnaller subito protagonista al Cortina Sliding Centre! È al comando della classifica dopo la seconda sessione di allenamento del singolo maschile di slittino… Terzo Leon Felderer! Dalle 14.30 si torna a testare il ca facebook 3. DOMINIK FISCHNALLER Slittino, singolo M 6 febbraio 2022 x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.