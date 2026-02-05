Domeniche d' arte | è nato prima l’uovo o la gallina? arte simboli e creatività pasquali

Domenica 22 marzo, il B&B Il Pozzo e La Macina apre le porte per il secondo appuntamento di Domeniche d’Arte. Dalle 15.30 alle 18.00, si svolge un pomeriggio dedicato a arte, simboli e creatività pasquali, con un’atmosfera informale e coinvolgente. L’evento invita visitatori a scoprire come le tradizioni pasquali si intreccino con l’arte e il design, offrendo spunti per riflettere su un tema antico come il mondo stesso: l’uovo e la gallina. Un’occas

Domenica 22 marzo 2026, dalle 15.30 alle 18.00, a pochi giorni dalla Pasqua, il Country-chic b&b Il Pozzo e La Macina ospita il secondo di un ciclo di quattro appuntamenti di Domeniche d'Arte che intreccia arte, creatività e (buon) gusto, partendo da una domanda antica quanto il mondo – e ancora.

