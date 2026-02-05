Domenica la manifestazione a Torreglia contro ampliamento Luxardo e due nuovi centri commerciali
Domenica mattina a Torreglia si svolge una manifestazione contro tre progetti di ampliamento. I cittadini, ambientalisti e alcuni politici si riuniscono davanti al Municipio alle 9.30 per protestare contro la costruzione di nuovi centri commerciali e l’ampliamento della Luxardo. La protesta nasce dalla convinzione che tutti questi interventi seguano la stessa logica di cementificazione e distruggano l’ambiente.
Domenica 8 febbraio 2026, ore 9.30 con ritrovo di fronte al Municipio di Torreglia, la manifestazione per protestare contro tre progetti che, secondo ambientalisti, cittadini e anche qualche esponente politico, «rispondono a una medesima logica di cementificazione». Anche per questo non stupisce che, soprattutto in questi ultimi giorni sono giunte numerose adesioni da parte di cittadini, associazioni e comitati preoccupati per i nuovi interventi urbanistici che minacciano il territorio dei Colli Euganei.
Luxardo, in centinaia contro ampliamento. Nasce anche un comitato: «Usino la zona industriale»
Centinaia di cittadini si sono riuniti a Torreglia per un incontro pubblico in cui si è discusso dell'ampliamento dell'azienda Luxardo.
Luxardo, l'ampliamento dello stabilimento fa discutere: «Sorgerebbe in un'area a rischio idrogeologico»
