Domenica la manifestazione a Torreglia contro ampliamento Luxardo e due nuovi centri commerciali

Domenica mattina a Torreglia si svolge una manifestazione contro tre progetti di ampliamento. I cittadini, ambientalisti e alcuni politici si riuniscono davanti al Municipio alle 9.30 per protestare contro la costruzione di nuovi centri commerciali e l’ampliamento della Luxardo. La protesta nasce dalla convinzione che tutti questi interventi seguano la stessa logica di cementificazione e distruggano l’ambiente.

La manifestazione per protestare contro tre progetti che, secondo ambientalisti, cittadini e anche qualche esponente politico, «rispondono a una medesima logica di cementificazione» Domenica 8 febbraio 2026, ore 9.30 con ritrovo di fronte al Municipio di Torreglia, la manifestazione per protestare contro tre progetti che, secondo ambientalisti, cittadini e anche qualche esponente politico, «rispondono a una medesima logica di cementificazione». Anche per questo non stupisce che, soprattutto in questi ultimi giorni sono giunte numerose adesioni da parte di cittadini, associazioni e comitati preoccupati per i nuovi interventi urbanistici che minacciano il territorio dei Colli Euganei.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Centinaia di cittadini si sono riuniti a Torreglia per un incontro pubblico in cui si è discusso dell'ampliamento dell'azienda Luxardo.

