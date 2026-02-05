Domenica i battelli saranno gratuiti a Sant’Apollonia, come ogni anno in occasione della fiera del paese. Un giorno speciale per chi vuole godersi un giro sul lago senza spendere, in un evento che richiama tanti visitatori da tutta la zona di Abbadia Lariana.

**Un’intera domenica di battelli gratuiti in piazza Sant’Apollonia**, con un’esperienza unica per tutti i visitatori, è prevista per la fiera del paese, evento annuale di grande rilevanza culturale e sociale nella zona di Abbadia Lariana. La manifestazione, che si svolge ogni anno a **Lecco**, in provincia di **Lombardia**, e che vede protagonisti soprattutto i **battelli**, è stata resa accessibile a tutti i cittadini con l’ingresso gratuito per i **due giorni successivi alla festa**, grazie all’iniziativa del **Comune di Lecco**. L’evento, celebrato in piazza Sant’Apollonia, conosce un’importanza particolare per la comunità locale, e rappresenta una tradizione consolidata nel tempo, che si sviluppa in un contesto storico e artistico ricco, ma anche con un forte slancio turistico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Domenica gratuita per i battelli in piazza Sant'Apollonia, come ogni anno si celebra la fiera del paese.

La Fiera di Sant'Apollonia torna ad Abbadia Lariana, come ogni febbraio.

Domenica 1° febbraio, a San Fruttuoso, torna la Fiera di Sant’Agata.

Il saper fare romagnolo e le eccellenze locali alla Festa di Sant'Apollonia di Bellaria - Bellaria Igea Marina. Ti aspettiamo l'8 e il 9 febbraio in Piazza Matteotti. Comune di Bellaria Igea Marina facebook