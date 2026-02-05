La proprietaria di una villetta a Los Angeles ha presentato di nuovo una causa contro il Comune, chiedendo di abbattere la casa di Marilyn Monroe. Brinah Milstein e Roy Bank vogliono rimuovere lo status di monumento storico, ma finora non sono riusciti a ottenere quello che cercano. La vicenda resta aperta e la casa continua a essere protetta.

Niente da fare, al momento, per Brinah Milstein e Roy Bank che sognavano di abbattere una villetta per allargare la proprietà confinante. Ma ci sono due problemi: la villetta non è una casa qualsiasi bensì l’ultima dimora di Marilyn Monroe, dove è stata trovata morta il 4 agosto 1962, poi c’è il Comune di Los Angeles che non ne vuole sapere tanto da aver certificato lo status di monumento storico-culturale nel 2024 all’edificio per bloccare qualsiasi pretesa da parte dei proprietari. Brinah Milstein e Roy Bank avevano acquistato la villa nel 2023 per 8,35 milioni di dollari con l’intenzione di demolirla e ampliare la loro residenza adiacente. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Dobbiamo abbattere la villa di Marilyn Monroe, togliete lo status di monumento storico-culturale”: i proprietari furiosi fanno (di nuovo) causa al Comune di Los Angeles

