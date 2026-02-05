DJ Gruff | il 3 aprile torna O tutto o niente in edizione 2026 rimasterizzata e parte il tour celebrativo

Venerdì 3 aprile, DJ Gruff rilancia “O tutto o niente”. L’album, uscito nel 1999, torna in una versione rimasterizzata e segna anche l’inizio di un tour celebrativo. Fan e appassionati aspettano da anni questa riapertura di un capitolo importante dell’hip-hop italiano.

Un ritorno attesissimo per chi ha vissuto – o scoperto dopo – la stagione più intensa dell’hip-hop italiano: venerdì 3 aprile esce la ristampa di “O tutto o niente”, terzo album di studio del rapper e produttore DJ Gruff, pubblicato originariamente nel 1999. La nuova edizione arriva per AntibemusicGoodymusic Production in collaborazione con Gotcha Rec, riportando in primo piano un disco diventato nel tempo un vero cult. Un album diventato pietra miliare del rap italiano. Composto da sedici tracce interamente prodotte da Gruff, “O tutto o niente” è stato accolto con entusiasmo da pubblico e critica, consolidando definitivamente l’artista come uno dei punti di riferimento della scena. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

