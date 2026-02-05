Disunited Nations in cento sale italiane | ad Avellino proiezione con streaming e dibattito
Mercoledì 11 febbraio 2026, in tutta Italia, si svolgerà un evento speciale. Oltre cento sale cinematografiche proietteranno il documentario Disunited Nations di Christophe Cotteret, collegandosi in streaming. A Avellino, la proiezione sarà accompagnata da un dibattito pubblico. L’obiettivo è coinvolgere il pubblico su temi di attualità e far crescere il confronto tra cittadini e esperti.
Mercoledì 11 febbraio 2026 si terrà un evento nazionale con proiezioni simultanee in oltre cento sale cinematografiche italiane del documentario Disunited Nations di Christophe Cotteret. L’iniziativa nasce con un messaggio comune, esplicitato nel titolo dell’evento: «Stop alle bombe sui civili».🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Approfondimenti su Disunited Nations
Genocidio a Gaza: sabato 3 gennaio a Roma la proiezione di “Disunited Nations”. La presentazione con Maddalena Oliva e Francesca Albanese
Il 3 gennaio a Roma, presso il cinema Adriano, si terrà la proiezione del documentario “Disunited Nations”, una riflessione sulla crisi a Gaza.
“A Gaza si continua a morire. Board of peace? Nulla a che vedere con la pace”: la proiezione di “Disunited Nations” con Oliva, Albanese, Germano e Nucci
A Gaza si continua a morire, e le parole di chi ha visto il film “Disunited Nations” lo confermano.
Ultime notizie su Disunited Nations
Argomenti discussi: Disunited Nations.; A Gaza si continua a morire Board of peace? Nulla a che vedere con la pace | la proiezione di Disunited Nations con Oliva Albanese Germano e Nucci.
Disunited Nations, proiezioni simultanee in cento sale italianeEvento nazionale Mercoledì 11 febbraio 2026 proiezioni simultanee in 100 sale Ore 21:00: inizio proiezione Ore 22:30: inizio diretta streaming con un ... pressenza.com
Tra una settimana, mercoledì 11 marzo alle 21, in occasione della Giornata Nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo, ti aspettiamo all' #AristonMantova per un evento speciale con il docufilm #DisunitedNations, un’opera necessaria, sc facebook
PROIEZIONE “DISUNITED NATIONS” DI CHRISTOPHE COTTERET PER 19^ EDIZIONE “ALTROCINEMAPOSSIBILE, IL CINEMA DEI DIRITTI” A POTENZA x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.