Disunited Nations in cento sale italiane | ad Avellino proiezione con streaming e dibattito

Mercoledì 11 febbraio 2026, in tutta Italia, si svolgerà un evento speciale. Oltre cento sale cinematografiche proietteranno il documentario Disunited Nations di Christophe Cotteret, collegandosi in streaming. A Avellino, la proiezione sarà accompagnata da un dibattito pubblico. L’obiettivo è coinvolgere il pubblico su temi di attualità e far crescere il confronto tra cittadini e esperti.

