Disunited Nations in cento sale italiane | ad Avellino proiezione con streaming e dibattito

Mercoledì 11 febbraio 2026, in tutta Italia, si svolgerà un evento speciale. Oltre cento sale cinematografiche proietteranno il documentario Disunited Nations di Christophe Cotteret, collegandosi in streaming. A Avellino, la proiezione sarà accompagnata da un dibattito pubblico. L’obiettivo è coinvolgere il pubblico su temi di attualità e far crescere il confronto tra cittadini e esperti.

Mercoledì 11 febbraio 2026 si terrà un evento nazionale con proiezioni simultanee in oltre cento sale cinematografiche italiane del documentario Disunited Nations di Christophe Cotteret. L’iniziativa nasce con un messaggio comune, esplicitato nel titolo dell’evento: «Stop alle bombe sui civili».🔗 Leggi su Avellinotoday.itImmagine generica

