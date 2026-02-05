Dissalatore di Porto Empedocle il sindaco si schiera col comitato e minaccia di far mettere i sigilli

Il sindaco di Porto Empedocle, Calogero Martello, ha deciso di schierarsi con il comitato Mare Nostrum. Martello ha minacciato di far mettere i sigilli al dissalatore di Marinella, facendo sapere che non tollererà più eventuali rischi o irregolarità. La tensione cresce tra chi difende l’impianto e chi chiede controlli più severi.

Il sindaco di Porto Empedocle, Calogero Martello, ha dato ragione al comitato Mare Nostrum arrivando a minacciare di far mettere i sigilli al dissalatore di Marinella. Una presa di posizione netta che riaccende lo scontro sull'impianto realizzato durante l'emergenza idrica e oggi al centro del.

