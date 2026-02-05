Disegnare per crescere | tornano gli incontri delle Porte magiche per i piccolissimi

Da forlitoday.it 5 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Torna a Forlì il ciclo di incontri “La magia delle porte” rivolto a bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi accompagnati da un genitore. L'appuntamento è per sabato 7 febbraio, alle 10.30, presso la Pediatria di Comunità di Forlì, in via Colombo 11, al primo piano. L'iniziativa è realizzata.🔗 Leggi su Forlitoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Porte magiche

Ora i lupi tornano alle porte delle città

I lupi tornano alle porte delle città: un richiamo alla forza e alla tradizione.

Samnite, due giorni di incontri per disegnare il futuro digitale

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.