Discesa libera seconda prova | Casse davanti a tutti sulla Stelvio Tris azzurro i big si nascondono

Nella seconda prova cronometrata della discesa libera maschile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, l’Italia manda un segnale forte sulla pista Stelvio. Mattia Casse fa registrare il miglior tempo in 1’52”85, precedendo i connazionali Florian Schieder e Giovanni Franzoni in una giornata che conferma l’ottimo stato di forma della squadra azzurra. I grandi favoriti, da Dominik Paris a Marco Odermatt, scelgono invece una prova attendista. Casse, sceso con il pettorale numero cinque, interpreta il tracciato con grande aggressività, spingendo a tutta per gran parte della discesa e fermando il cronometro su un tempo di assoluto valore, quasi due secondi migliore rispetto allo svizzero Stefan Rogentin.🔗 Leggi su Sportface.it

Giovanni Franzoni ha conquistato la seconda prova della discesa libera maschile a Wengen, mantenendo il risultato positivo ottenuto martedì.

Segui in tempo reale la seconda prova di discesa libera di Kitzbuehel 2026.

