Disabilità in Campania Il Garante Paolo Colombo aderisce all’appello Nessuno Resti Solo

InCampania, il Garante Paolo Colombo ha deciso di supportare l’appello “Nessuno Resti Solo”. Con questa mossa, la regione si impegna a rafforzare i servizi di sostegno per le persone con disabilità, in un momento in cui le sfide sociali si fanno sempre più dure. La decisione arriva dopo mesi di discussioni e richieste provenienti da associazioni e cittadini, che chiedevano maggiore attenzione e risorse per chi vive situazioni di fragilità.

In un momento storico segnato da sfide sociali complesse, la Regione Campania compie un passo significativo verso il rafforzamento della rete di sostegno per le persone più fragili. Il Garante dei Diritti delle Persone con Disabilità della Regione Campania, l’avv. Paolo Colombo, ha ufficialmente annunciato l’adesione dell’Autorità all’ Osservatorio sulla cura e all’appello “Nessuno Resti Solo”. L’iniziativa, partita da Caserta, vede una straordinaria convergenza di forze diverse. Il progetto è infatti promosso dai Vescovi della Campania insieme a numerose associazioni aderenti alla Confederazione delle Famiglie. 🔗 Leggi su Parlami.eu © Parlami.eu - Disabilità in Campania. Il Garante Paolo Colombo aderisce all’appello “Nessuno Resti Solo” Approfondimenti su Disabilità Campania Disabilità: Fontana, 'tutti talenti vanno valorizzati, nessuno resti indietro' Giornata internazionale delle persone con disabilità, Errico (FI): “La Campania non resti indietro” Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Disabilità Campania Argomenti discussi: Anci Campania sostiene il corso di perfezionamento 'Diritti e disabilità'; La nuova riforma della disabilità. L’importante ruolo del patronato. Il resoconto dell’incontro.; Ragazzi con disabilità, cena di beneficenza del Rotary Club Campania Napoli al Casale dei Baroni; Impronte sull’acqua per ragazzi con disabilità supportato da Rotary Club Campania Napoli. Anci Campania sostiene il corso di perfezionamento 'Diritti e disabilità'Anci Campania sostiene l'iniziativa dell'Università degli Studi di Salerno relativa al corso annuale di aggiornamento e perfezionamento professionale Diritti e disabilità. (ANSA) ... ansa.it Illegittimo il PEI che non garantisce la copertura totale dell’orario per alunno con disabilità grave. Sentenza TAR CampaniaIl Tribunale Amministrativo Regionale della Campania ha pubblicato il 2 febbraio scorso la sentenza n. 702/2026, con cui accoglie il ricorso di un genitore contro un istituto comprensivo in provincia ... orizzontescuola.it All' Auditorim Parco della Musica insieme al Garante per i detenuti della Regione Lazio, al Regista Paolo Colangeli e a tanti spettatori, per assistere,in rappresentanza del Presidente Francesco Rocca, allo spettacolo teatrale Olimpya, realizzata dalla Compag facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.