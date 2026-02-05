Disabile multata dalla polizia locale ad Anzola | Ho cercato aiuto dovrò fare ricorso

Un disabile di Anzola si trova ora a dover affrontare una multa che considera ingiusta. Dopo aver parcheggiato nei posti riservati, ha ricevuto una sanzione dalla polizia locale. Ha cercato aiuto, ma ora si prepara a fare ricorso, convinto di aver agito nel rispetto delle regole. La vicenda riaccende il dibattito sulla gestione delle aree riservate ai disabili e sui controlli delle autorità.

Anzola (Bologna), 5 febbraio 2026 – "Ho parcheggiato l'auto nei posti riservati ai disabili, avendone ovviamente diritto, ma ora mi trovo a fare i conti con una multa 'immeritata' e ingiusta". Bolletta da 56mila euro per l'acqua: la disperazione della dipendente (separata) La ricostruzione dell'insegnante. Il caso si verifica ad Anzola dove una signora disabile parcheggia, con diritto, il proprio mezzo nella piazzola di sosta dedicata agli invalidi, ma viene sanzionata dalla polizia locale. "In un mondo in cui tutti parcheggiano nei posti per disabili senza averne diritto, senza il contrassegno, oppure, forse ancora peggio, ci parcheggiano i parenti con contrassegno senza il disabile a bordo, c'è chi prende la multa con questi requisiti: carrozzina, contrassegno esposto, adattamenti al volante per disabili, patente speciale per disabili", spiega con amarezza la donna.

