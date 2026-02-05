Diretta testuale | BAXI Manresa contro Reyer Venezia

Questa sera il BAXI Manresa ha perso in casa contro la Reyer Venezia, che così si assicura un posto ai playoff. La partita si è conclusa con una vittoria importante per gli ospiti, che hanno conquistato il risultato in trasferta e rafforzato le loro possibilità di andare avanti nella competizione. La Reyer ha mostrato carattere e determinazione, mentre il Manresa ha faticato a trovare ritmo e continuità.

.@REYER1872 win on the road and secure their post-season spot??#RoadToGreatness pic.twitter.comfrkyX6qLPw L'Umana Reyer arriva in Catalogna per una sfida che ha il sapore di uno spareggio di classifica contro il BAXI Manresa. Dopo la vittoria su Lubiana, la formazione veneziana cerca un successo utile all'aggancio e, se possibile, al potenziale sorpasso sui catalani. La contesa ha seguito tre frazioni di equilibrio, prima di trovare l'allungo decisivo negli ultimi dieci minuti, guidato dal finale ispirato di Cole. Il playmaker ha chiuso con 25 punti complessivi, di cui 11 nel 4° quarto, periodo durante il quale l'Umana Reyer ha preso il controllo del match, imponendosi sul tabellone con un parziale di 25-9 nel finale.

